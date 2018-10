Chiuso il capitolo Champions, questa sera tocca alle italiane in Europa League. Il Milan tra poco scenderà in campo contro il Real Betis, con Higuain sempre più agguerrito e deciso a portare a casa la vittoria, si legge in una nota di Betaland. Una sua prima rete con trionfo rossonero è quotata a 7.20 su betaland.it. Il team spagnolo non è di certo tra i favoriti questa sera ed un’eventuale vittoria per loro si gioca a 4.25. Nel frattempo a Marsiglia la Lazio affronterà i padroni di casa, il cui successo si gioca a 2.25. D’altronde i francesi hanno bisogno a tutti i costi di vincere mentre la squadra di Inzaghi dovrà cercare quanto meno di restare imbattutta per tenere a distanza gli avversari in classifica. La vittoria della Lazio, o un eventuale pareggio, si gioca a 1.63 nelle quote Betaland.