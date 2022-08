Si è chiuso un altro turno dell’Europa League, il terzo. Una grossa sorpresa, l’eliminazione del Partizan, mentre passano tutte le altre più blasonate. A Zurigo i padroni di casa passeggiano 3-0 sul Linfield, ok anche il Fenerbahce che pareggia con lo Slovacko e stacca il pass. Ok anche l’Hjk (1-0 sul Maribor). Soffrono Malmo e Olympiakos. I primi fanno 2-2 in casa del Dudelange e passano il turno, ai greci servono i calci di rigore per avere la meglio dello Slovan Bratislava. Esce dalla competizione il Partizan Belgrado, solo 2-2 contro l’Aek Larnaka ed eliminazione per i serbi.