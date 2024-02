Europa League, il Milan comanda in quota nell’andata contro il Rennes. Per i bookie, Pioli si affida ai gol di Giroud

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, il Milan riparte dall’Europa League. I rossoneri sono favoriti nel confronto inedito con il Rennes, valido come andata dei playoff: a San Siro, infatti, i betting analyst vedono avanti il segno «1» tra 1,65 e 1,68. Il colpo esterno del Rennes, settimo in Ligue 1 ma reduce da otto vittorie consecutive tra tutte le competizioni, si gioca invece tra 5 e 5,30, con il pareggio che si attesta tra 3,85 e 3,95. Stefano Pioli si affida al solito Olivier Giroud, proposto in gol a 2,50, con Rafael Leao a 3 e Christian Pulisic a 3,50. Per gli ospiti, invece, occhi puntati su Martin Terrier e Arnaud Kalimuendo, il cui gol vale 4,50 volte la posta. I bookie prevedono una partita ricca di gol, con l’Over proposto a 1,75, contro l’1,97 dell’Under, così come il Gol prevale sul No Gol, a 1,70 contro 2. Per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-1 si gioca a 7,75, seguito a ruota dal 2-1 (8,25) e dal 2-0 (8,50), mentre per lo 0-0 si sale a 11.