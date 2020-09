Doppietta di Ibrahimovic e il Milan centra contro il Bologna la seconda vittoria in stagione dopo il successo contro lo Shamrock Rovers. I rossoneri però non possono fermarsi: giovedì 24 settembre (ore 20.30) la squadra di Pioli sfida il Bodo/Glimt nel terzo turno di qualificazione all’Europa League. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, Ibra e compagni sono nettamente favoriti a quota 1,25, mentre i norvegesi sembrano avere poche chance visto che il pareggio è proposto a 6,00 volte la posta. Addirittura a quota 8,00 il segno «2». Un attestato di fiducia nei confronti della squadra di Pioli visto che il Bodo/Glimt dopo 18 giornate sta dominando la Eliteserien (16 vittorie, due pareggi e neanche una sconfitta) con 50 punti, 16 in più rispetto al Molde campione in carica. Guidata dai gol di Hauge e Zinckernagel la squadra norvegese punterà tutto sul proprio attacco (3,6 gol di media a partita in campionato) un vera garanzia per gli scommettitori visto che il Bodo/Glimt ha centrato solo esiti «Over 2,5» nelle ultime 20 partite considerando anche le amichevoli. In effetti sulla lavagna scommesse c'è un ampio scarto tra esiti «Under 2,5» e «Over 2,5». Il primo vale quota 3,50, il secondo si gioca a 1,24. L'ampio palinsesto del terzo turno di qualificazione all’Europa League offre altri match molto più interessanti. Lo Sporting Lisbona sfida l'Aberdeen e i portoghesi sono favoriti su Betaland a 1,38, contro il successo degli scozzesi a 6,50. Il Galatasaray è favorito a 1,53 contro l'Hajduk Spalato, mentre c'è maggiore equilibrio su Betaland tra Besiktas (quota 1,92) e Rio Ave (3,90). Il Tottenham di Mourinho dopo la goleada di Premier contro il Southampton va in Macedonia per sfidare lo Shkendija con il «2» a 1,18. Pronostico amico anche per il Wolfsburg contro il Desna Chernihiv: segno «1» a 1,16.