Europa League: il tabellone dei playoff, gli orari e le squadre già qualifite agli ottavi

Domani, giovedì 15 febbraio 2024, prenderà il via il tabellone dei playoff di Europa League che, concentrandosi nelle due settimane previste per l'andata degli ottavi di finale di Champions League disputerà tutte e due i turni di andata a ritorno per la qualificazione agli ottavi del torneo. Otto partite in un giorno, divese su due fasce orarie fra le 18.45 e le 21. Le gare di ritorno sono in programma giovedì 22 febbraio, poi ci sarà il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi.



LE ITALIANE - Già agli ottavi l'Atalanta, vincente del suo girone, mentre la Roma (seconda nel suo gruppo) e il Milan (retrocesso dalla Champions) saranno costretti al playoff spareggio. I rossoneri di Stefano Pioli partiranno in casa a San Siro e ospiteranno il Rennes mentre i giallorossi di Daniele De Rossi faranno visita al Feyenoord in Olanda.



GIA' QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

West Ham (ING), Brighton (ING), Rangers (SCO), Atalanta (ITA), Liverpool (ING), Villarreal (SPA), Slavia Praga (CZE), Bayer Leverkusen (GER)



IL TABELLONE DEI PLAYOFF

ANDATA

Ore 18.45

Galatasaray (TUR) - Sparta Praga (CZE)

Shakthar Donetsk (UKR) - Olympique Marsiglia (FRA)

Feyenoord (OLA) - Roma (ITA)

Young Boys (SVI) - Sporting Lisbona (POR)

Ore 21

Milan (ITA) - Rennes (FRA)

Braga (POR) - Qarabag (AZE)

Benfica (POR) - Tolosa (FRA)

Lens (FRA) - Friburgo (GER)

RITORNO

Ore 18.45

Rennes (FRA) - Milan (ITA)

Qarabag (AZE) - Braga (POR)

Tolosa (FRA) - Benfica (POR)

Friburgo (GER) - Lens (FRA)

Ore 21

Sparta Praga (CZE) - Galatasaray (TUR)

Olympique Marsiglia (FRA) - Shakthar Donetsk (UKR)

Roma (ITA) - Feyenoord (OLA)

Sporting Lisbona (POR) - Young Boys (SVI)