Ritorno dei sedicesimi di Europa League, in un San Siro deserto. Alle 21 Inter e Ludogorets si affrontano in una gara a porte chiuse per l'allarme Coronavirus, una sfida che vede i nerazzurri in vantaggio dopo la vittoria per 0-2 nell'andata in Bulgaria: alla squadra di Conte basterà non perdere con più di tre gol di scarto o con due gol di scarto con un risultato più alto di 0-2 (1-3, 2-4, ecc.) per conquistare l'accesso agli ottavi di finale.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Inter senza il proprio pubblico, ma forte delle statistiche: nessuna sconfitta nelle sei gare contro formazioni bulgare in competizioni europee (3 vittorie, 3 pareggi). Il Ludogorets, inoltre, ha vinto solo una delle nove partite giocate nella fase a eliminazione diretta di Europa League, ma lo ha fatto in trasferta contro una squadra italiana: all'Olimpico contro la Lazio nel 2013-14 (0-1).



Fischio d'inizio ore 21, su Calciomercato.com la diretta di Inter-Ludogorets.



FORMAZIONI UFFICIALI



Inter: Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Godin; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lukaku, Sanchez.



Ludogorets: Iliev; Cicinho, Grigore, Terziev, Nedyalkov; Marcelinho, Dyakov, Badji; Wanderson, Keseru, Cauly Souza.​



