La Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per la sfida in semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk: La gara sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, con assistenti Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo sarà invece lo scozzese Michael Collum. Al Var Pawel Gil, con Tomasz Kwiatkowski come assistente.