E' giunta l'ora dell'Inter. Dopo il Siviglia, che ha ribaltato e eliminato il Manchester United, scende in campo la squadra di Antonio Conte, ultima speranza per il calcio italiano di trionfare in Europa. Di fronte lo Shakhtar Donetsk, squadra talentuosa e ormai esperta a livello europeo: dentro o fuori, non ci sarà la possibilità di rimediare.



STATISTICHE - L'Inter è imbattuta da 8 partite europee contro avversari ucraini (5 vittorie e 3 paregio) e non ha subito gol, nel secondo tempo, in nessuna delle ultime 8 partite di Europa League. Partita che può rivelarsi interessante da subito, con lo Shakhtar che in tre delle ultime quattro partite di Europa League ha segnato il gol d'apertura entro il 20esimo minuto di gioco.



I SINGOLI - Romelu Lukaku è da record in Europa League, in quanto ha segnato in 9 presenze consecutive; dall'altra pare occhi su Junior Moraes, che ha segnato il primo gol nelle ultime 3 partite dello Shakhtar. E tutte e 3 vinte.



