La Juventus deve dimenticare proprio la sconfitta contro la Roma in campionato, che di fatto ha quasi compromesso le speranze bianconere di qualificarsi alla prossima Champions League arrivando tra le prime quattro della Serie A. La strada più percorribile sembra essere quella della vittoria dell’Europa League e i bianconeri sono proposti campioni a 8,00 davanti ci sono le due inglesi Manchester United, a 3,50, e Arsenal a 4,50, con la Roma più distante a 15. Per ora c’è da pensare al Friburgo e la Juventus in vista della gara d’andata in casa è favorita a 1,65, mentre il pareggio vale 3,75 volte la posta. A 5,60 il segno 2 per i tedeschi.



Per quanto riguarda la Conference League la Fiorentina sfida il Sivasspor e i viola hanno la grande occasione di ipotecare già all'andata il passaggio del turno visto che sulla lavagna scommesse di Betaland sono proposti vincenti a 1,34.