Tre italiane a caccia di un sogno. La Juventus e la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League cercano un posto in finale delle rispettive competizioni. Giovedì le gare di andata, con le due italiane in Europa League entrambe impegnate in casa. Allo Stadium, la Juve ospita il Siviglia e le quote Snai sono nettamente a favore della squadra di Allegri: il segno «1», relativo ovviamente alla sola gara di andata, vale 1,80, con il pareggio a 3,50 e il «2» a 5,00. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da Under, quotato 1,65, con l'Over a 2,15; più stretta, ma comunque marcata, la forbice tra Under (1,95) e Over (1,77). Nel passaggio del turno, la Juventus è favorita a 1,65, con gli spagnoli – che potranno comunque giocare la gara di ritorno al Sanchez-Pizjuan – in finale a 2,25. Roma d'assalto L'altra semifinale vede in campo la Roma all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen. Mourinho è in pole: la vittoria giallorossa nei primi 90 minuti si gioca a 2,15, mentre i segni «X» e «2» salgono rispettivamente a 3,25 e 3,60. Quote per Under/Over e Goal/No Goal simili a quelle di Juventus-Siviglia: il risultato con meno di tre reti complessive vale 1,65, con l'Over a 2,10, mentre quello con entrambe le squadre a segno è a 1,85, con il No Goal a 1,87. Anche in questo duello, Roma favorita per il passaggio del turno a 1,85, con i tedeschi guidati da Xabi Alonso subito dietro, a 1,95. Nell'antepost per la squadra che il 31 maggio a Budapest alzerà il trofeo, la Juventus guida l'antepost a 2,75; seguono la Roma a 3,75, il Bayer Leverkusen a 4,00 e il Siviglia a 5,25. Nell'altra competizione del giovedì, la Conference League, la Fiorentina apre la doppia sfida di semifinale al Franchi contro il Basilea. Le quote Snai per la gara di andata sono nettamente sbilanciate dalla parte della squadra di Italiano, la cui vittoria è a 1,40, con il pari a 5,00 e il successo del Basilea addirittura a 7,00. Viola strafavoriti per il passaggio del turno (1,40 contro 2,95) e anche in cima all'antepost per la vittoria della coppa (finale il 7 giugno a Praga) a 2,50, con il West Ham subito dietro a 2,75.