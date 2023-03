Vincere l'Europa League per tornare a mettere in bacheca un trofeo internazionale ed entrare di diritto alla prossima Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri vuole accantonare la sconfitta contro la Roma e ripartire negli ottavi di coppa contro il Friburgo, avversaria mai incontrata finora e quarta in Bundesliga. Per i quotisti sarà successo bianconero, offerto a 1,65 contro il 5,80 dei tedeschi, imbattuti in trasferta nella competizione. Nel mezzo, a 3,70, il pareggio che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno. Prevista una partita bloccata, con l'Under 2.5 a 1,61 nettamente avanti sull'Over 2.5 visto a 2,20, quote che si ripercuotono anche sul possibile risultato esatto: in pole l'1-0 a 5, sale a 7 l'1-1 come nella gara contro il Nantes mentre il successo per 1-2 per Grifo e compagni sale a 17 volte la posta.



In Conference League spera di dar seguito al momento positivo e centrare la settima vittoria consecutiva in Europa la Fiorentina, nettamente favorita contro il Sivasspor, vincitore del girone G nella prima fase. A bassa quota il successo degli uomini di Italiano, visto a 1,28, si gioca a 4,60 il segno «X» con il successo turco a 9,50 volte la posta. Occhi puntati sul bomber di coppa, Luka Jovic, a segno anche nell'ultima di campionato contro il Milan, e dato come marcatore a 2,10, mentre tra gli ospiti la rete di Mustapha Yatabare, capocannoniere di coppa degli uomini di Calimbay, è fissata a 6.