Cancellare subito la sconfitta subita in campionato contro la Roma e puntare dritto all’obiettivo Europa League. Una partita da non sbagliare per la Juventus, contro il Friburgo - in una sfida inedita in campo internazionale - quarto in patria, per cercare l’accesso alla top 8 di una competizione europea che manca ormai da quattro anni. Per l’andata all'Allianz Stadium avanti ai bianconeri, visti vincenti a 1,65, quota che sale leggermente, a 1,67, per gli esperti di Casinomania. Fissato tra 3,45 e 3,75 il pareggio, come nel primo round interno contro il Nantes, con il segno «2» che oscilla tra 5,40 e 5,50. Per i bookie sarà una partita chiusa, con l’Under 2.5, a 1,65, in netto vantaggio su un match con almeno tre gol proposto a 2,10. Occhi puntati su Angel Di Maria, decisivo con una tripletta nella vittoriosa trasferta di Nantes: un altro timbro del Fideo si gioca a 3,35 mentre sale a 6,95 una nuova partita sbloccata dall’argentino. Tra gli ospiti il pericolo numero uno si chiama Vincenzo Grifo: l’italiano - vice capocannoniere in Bundesliga - è offerto tra i marcatori a 5 volte la posta.