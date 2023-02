Juventus e Roma tornano a giocare a livello internazionale negli spareggi per la fase ad eliminazione diretta della Europa League. La competizione è troppo importante per le due italiane sia per motivi economici che per il posto nella prossima Champions garantito alla vincente della competizione e le quote antepost danno buone chance alle italiane. L’Arsenal è al comando della classifica in Premier League e parte in prima fila insieme al Barcellona nei pronostici sulla manifestazione a quota 5,00. I Gunners però potrebbero concentrarsi maggiormente sul campionato, come i blaugrana che peraltro devono sfidare negli spareggi il Manchester United, terza opzione a quota 8,50 come la Juventus. Più staccata la Roma a 18 volte la posta e davanti ai giallorossi ci sono Real Sociedad, Betis e Ajax tutte a 15. Ragionando sul prossimo obiettivo giovedì 16 febbraio alle 18:45 la Roma sfida il Salisburgo con un leggero vantaggio nelle quote sulla lavagna scommesse di Betaland visto il segno 2 a 2,52, contro il successo degli austriaci a 2,87. A 3,25 il pareggio. Nel testa a testa per il passaggio del turno Mourinho e i suoi sono comunque davanti a 1,50. A 1,25 la vittoria della Juventus nel doppio confronto con il Nantes e i bianconeri dovrebbero imporsi già nella prima gara in casa, visto che giovedì sera il segno 1 a Torino è a 1,38.