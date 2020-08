Non solo non vi partecipa chi ha vinto il campionato, almeno nei paesi più influenti del calcio continentale, ma nemmeno chi arriva secondo, terzo o quarto. Ci sono le squadre piazzate dal quinto posto in giù. A un certo punto entrano in corsa le terze classificate dei gironi di Champions:, dunque. E con queste il livello tecnico della competizione si alza addirittura.Chi paragona l'Europa League alla vecchia Coppa Uefa, lo fa per comodo oppure perché non ha memoria storica. A quest'ultima partecipavano tutte le squadre che non avevano vinto il campionato, a cominciare dalle seconde. Trasferita a oggi, la Coppa Uefa della prossima stagione avrebbe avuto tra le iscritte. Un gruppo ampio di grandi squadre che avrebbe reso il torneo entusiasmante e difficilissimo: invece faranno tutte la Champions.. In parte pesa per il calcio italiano, che non l'ha mai vinta e non è mai arrivato neppure in finale: il miglior risultato lo hanno raggiunto la Juve (di Conte), il Napoli e la Fiorentina, eliminate in semifinale da Benfica, Dnipro, Siviglia. MaLa conquista dell’Europa League darebbe un senso alla prima stagione interista di Conte,. Ma l’aspetto ancora più rilevante riguarda i rapporti di forza interni al club.e certamente non sarebbe mandato via da Zhang; senza il trofeo, il chiarimento tra proprietario e allenatore potrebbe avere conseguenze inimmaginabili,. Consensuale oppure no.@steagresti