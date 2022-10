La Uefa ha designato l'arbitro tedesco Sascha Stegemann per dirigere Lazio-Sturm Graz, gara in programma giovedì a Roma con calcio d'inizio alle ore 21 valida per la quarta giornata nel Girone F di Europa League.



Assistenti i connazionali Mark Borsch e Christof Guensch, con Robert Schroeder quarto uomo. Marco Fritz e l'inglese Stuart Attwell al Var.