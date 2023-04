La prima rete in bianconero di Federico Gatti e il doppio intervento di Mattia Perin nel finale permettono alla Juventus di sconfiggere di misura lo Sporting Lisbona, vittoria che rende la formazione di Allegri favorita per il passaggio del turno, a 1,35 contro il ribaltone portoghese offerto tra 3,15 e 3,25. Impresa più difficile invece per la Roma, sconfitta per 1-0 in casa del Feyenoord: un’altra rimonta giallorossa, come nel turno di playoff contro il Salisburgo, vale 2,20 mentre la “vendetta” olandese dopo la sconfitta nell’ultima finale di Conference League si gioca a 1,65. Passaggio del turno ormai in cassaforte invece per la Fiorentina, dopo la netta vittoria per 1-4 in casa del Lech Poznan. I viola ora sono i favoriti per il successo nella competizione, a quota 3,25, inseguiti dal West Ham proposto a 3,50 e dal Nizza a 5, con entrambe le rivali reduci da due pareggi esterni nella gara di andata dei quarti di finale.