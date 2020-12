Ultima giornata dei giorni di Europa League e Calciomercato.com non si ferma con la sua moviola live degli episodi più discussi delle tre partite che vedranno coinvolte le squadre della nostra Serie A. Alle 18.55 Napoli-Real Sociedad e Cska Sofia-Roma mentre alle 21 sarà la volta di Sparta Praga-Milan.





NAPOLI-REAL SOCIEDAD

Arbitro: Orel Grinfeld ISR

Assistenti: Roy Hassan ISR, Idan Yarkoni ISR

Quarto uomo: Gal Leibovitz ISR

25' Incredibile errore dell'arbitro che non giudica falloso un incredibile fallo in scivolata di Zubeldia su Lozano involato a rete in verticale al limite dell'area di rigore. Il difensore colpisce solo l'attaccante messicano in chiara occasione da gol. Manca un cartellino rosso e una punizione dal limite.

37' Mertens resta a terra dopo uno scontro con Le Normand. L'intervento falloso era però dell'attaccante belga che, già ammonito, ha rischiato il rosso, ma l'arbitro non ha nemmeno fischiato il fallo.



CSKA SOFIA-ROMA

Arbitro: Irfan Peljto BIH

Assistenti: Senad Ibrisimbegovic BIH, Davor Beljo BIH

Quarto uomo: Haris Kaljanac BIH

52' Diawara entra in area e cade a contatto con un difensore. Timide proteste, giusto non concedere il rigore.



SPARTA PRAGA-MILAN

Arbitro: Daniel Sieber GER

Assistenti: Jan Seidel GER, Rafael Foltyn GER

Quarto uomo: Daniel Schlager GER