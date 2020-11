Il Napoli raddrizza la sua serata europea e vince 2-1 sul campo del Rijeka nella sfida esterna valida per il gruppo F di Europa League. Il secondo bliz in trasferta, dopo quello alla Reale Arena contro i padroni di casa della Real Sociedad, lancia la squadra di Gattuso nel tabellone come favorita alla vittoria del girone. Secondo i bookmaker infatti l’approdo ai sedicesimi di finale da prima della classe è offerto a 1,60. Dietro i partenopei ci sono gli spagnoli: la formazione di Alguacil, che ha sconfitto di misura l’AZ Alkmaar, è data a 2,75, contro i 4,00 della scorsa settimana. Il ko fa alzare la quota degli olandesi che passa da 5,00 a 7,00, mentre sono praticamente fuori dalla competizione i croati del Rijeka: il primo posto del girone, conclude agipronews, paga 251 volte la posta.