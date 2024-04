Europa League: la Roma cerca il bis ma è avanti il riscatto Milan. Liverpool da '2' a Bergamo, in Conference la Fiorentina passa

novanta minuti o forse di più per un posto nella semifinale di. Si riparte dallo 0-1 a favore dei giallorossi che giocano con due risultati su tre a disposizione ma che hanno perso tre delle ultime quattro sfide all'Olimpico contro i rossoneri, con un solo pareggio. Anche in questo caso comanda il successo del Milan – come in Serie A – a 2,35 contro il 2,90 del bis a favore di Pellegrini e compagni. Sale a 3,40 un pareggio ben accetto dagli uomini di De Rossi. Perfetto equilibrio invece tra Over 2.5, visto in entrambe le sfide di campionato, e l'Under 2.5 dell'andata, offerti a 1,85, mentre un arrivo ai rigori si gioca a 6,50. Tra i marcatori in pole i due centravanti, Romelu Lukaku e Olivier Giroud dati a 3,10.

L', forte dello 0-3 di Anfield, cerca un passaggio del turno contro il, capace però di vincere 0-5 nell'unico precedente disputato al Gewiss Stadium nel 2020; tuttavia nella storia della competizione, nessuna squadra ha passato il turno dopo aver perso di tre gol in casa. Cercano quindi l'impresa i Reds, dati a 1,65, sale a 4,33 il pareggio, con un'altra vittoria dei nerazzurri, che hanno perso solo una delle 16 gare casalinghe di Europa League, proposta a 4,50. Tutti e tre i precedenti tra Gasperini e Klopp hanno visto prevalere il No Goal, opzione però in netto svantaggio giovedì, a 2,62, sul Goal fissato a 1,44. Per quanto riguarda il risultato esatto, a quota 10 su William Hill ancora un "Altro" mentre in pole c'è l'1-2 a 8 volte la posta.

Dopo lo 0-0 ottenuto in trasferta nella gara di andata, lacerca per il secondo anno consecutivo l'accesso nelle top-4 di Conference League. Ai viola basterà sconfiggere giovedì al "Franchi" il, eventualità offerta a bassa quota, a 1,36, dai betting analyst contro l'8 del colpo ceco. Nel mezzo, a 4,20, il pareggio che porterebbe le due squadre ai tempi supplementari. Gli uomini di Italiano hanno segnato ben 11 gol in quattro gare interne di Conference, ma in quota Under 2.5 e Over 2.5 sono appaiati a 1,85. Per quanto riguarda i possibili protagonisti, vale 2,62 la rete di Nico Gonzalez, seguita da Lucas Beltran a 2,80 mentre tra gli ospiti il pericolo numero uno è Pavel Sulc, a 5,50.