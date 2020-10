Pareggio amaro nell’esordio casalingo di Europa League contro il Cska Sofia. Il solo punto ottenuto all’Olimpico non fa volare la quota giallorossa, anzi. Sul tabellone la squadra di Fonseca, seppur sempre favorita per il primo posto del gruppo A, passa da 1,15 a 1,20. Una piccola variazione che però mette in allerta i capitolini. Il risultato della Roma, riporta Agipronews, fa salire anche la valutazione del Cluj che, confermandosi come seconda concorrente, passa da 6,50 a 6,00. Sempre lontani gli svizzeri dello Young Boys a 15,00 e il Cska offerta invece a 25,00.