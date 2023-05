Centrare un’altra finale, a un anno di distanza dalla magica notte di Tirana. La Roma vola in Germania per far visita al Bayer Leverkusen dopo l’1-0 dell’andata firmato Edoardo Bove. Mourinho spera in una squadra “formato Europa” visto i cinque turni senza successi in Serie A, andamento che si ripercuote anche sulle quote che vedono avanti i tedeschi, a 2,05 contro il 3,70 del colpo a favore di Pellegrini e compagni. In mezzo il pari, a 3,40 che regalerebbe Budapest alla Roma. Nel testa a testa per il passaggio del turno invece è nettamente favorita la formazione italiana, a 1,50 con la rimonta degli uomini di Xabi Alonso vista a 2,50. Per i giallorossi in trasferta, nelle gare a eliminazione diretta, sono arrivati solo No Goal, esito favorito anche giovedì sera a 1,80 sul Goal dato a 1,90. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole l’1-1 a 6, seguito dall’1-0, a 6,50, che porterebbe le squadre ai tempi supplementari. Il pari in extremis siglato da Federico Gatti permette alla Juventus di volare a Siviglia con la possibilità di tornare in una finale europea - a sei anni dall’ultima esperienza – in caso di successo. Non sarà facile contro la formazione andalusa, vincente in Europa League in 24 delle ultime 27 uscite casalinghe e mai eliminata quando il ritorno si è giocato al Sanchez Pizjuan. Servirà quindi un’impresa alla Juventus, imbattuta nella competizione in trasferta, ma indietro, a 3, contro il 2,45 del segno «1». Sale a 3,20 un altro pareggio. Per i bookie sarà ancora una partita bloccata, con l’Under 2.5 in pole a 1,66 sull’Over 2,5 proposto a 2,10. Per rovinare questo equilibrio Allegri punta sulla classe di Angel Di Maria, capocannoniere di coppa dei bianconeri e dato in rete a 4,75 mentre il bis del bomber di casa Youssef En-Nesyri vale 3 volte la posta. Dopo l’inaspettata sconfitta del Franchi, la seconda consecutiva in Conference, la Fiorentina è ospite del Basilea, forte però delle cinque vittorie di fila in trasferta nella competizione. I quotisti premiano ancora i viola, a 1,7; sale a 3,60 il pareggio, con il bis svizzero fissato a 4,20. Tuttavia i viola sono indietro per la qualificazione in semifinale, a 2,10 contro l’1,66 dei padroni di casa. In quota prevale un’altra partita ricca di gol, con l’Over 2.5 ancora avanti a 1,70 sull’Under 2.5 offerto a 2,05. Sarà ancora una volta Arthur Cabral, ex dell’incontro e capocannoniere della Conference, a sostenere l’attacco viola: il bis del centravanti brasiliano si gioca a 2,70 mentre un altro centro di Zeki Amdouni, match-winner sette giorni fa, vale 3,90.