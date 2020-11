La travolgente vittoria sul Cluj rende decisamente più in discesa la strada che porta dritta verso l’approdo ai sedicesimi di finale di Europa League. Ne sono convinti anche i betting analyst che vedono la squadra di Fonseca favoritissima per il primo posto del gruppo A con una quota di appena 1,09. Il 5-0 dell’Olimpico, firmato da Mkhitaryan, Ibanez, Mayoral per due volte e Pedro, esclude di fatto le altre pretendenti alla vittoria del girone. La valutazione della squadra rumena infatti, riferisce Agipronews, passa da 6,00 a 11,00, mentre scende quella dello Young Boys che ora è a 9,50 contro i 15,00 della scorsa settimana. L’unico punto, conquistato a Roma, toglie ogni speranza alla Cska Sofia: il primo posto del raggruppamento è fissato in lavagna a 100,00.