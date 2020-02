Dopo la convincente vittoria per 4-0 sul Lecce in campionato, la Roma è chiamata a continuare il percorso di ripresa anche nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. I giallorossi, di scena in Belgio contro il Gent, partono con il vantaggio dell’1-0 conquistato all’andata, ma possono contare anche su alcuni dati statistici. I belgi, infatti, hanno perso tutti e tre i precedenti conto i capitolini e la quota dell’1 ne risente: i bookmakers la fissano a 2,90. Più probabile un successo degli uomini di Fonseca, quotato a 2,50. Il pareggio (risultato comunque favorevole a Dzeko e compagni) è a 3,40. Alta la probabilità che la Roma possa chiudere la prima frazione di gioco con almeno un gol all’attivo (la quota è a 1,84), visto che ben otto degli ultimi nove gol in Europa League dei giallorossi sono stati segnati nel primo tempo, con i tre più recenti nel corso dei primi 20 minuti. Ma anche in caso di sconfitta, la Roma potrebbe sorridere. Agli uomini di Fonseca “basterebbe” perdere con un solo gol di scarto, anche se i betting analyst non credono molto all’opportunità. Il 2-1 per il Gent, infatti, si gioca a 9,50. Altra quota improbabile è quella che riguarda il possibile gol di Nikola Kalinic, ancora a secco con la maglia giallorossa, ad aprire le marcature: nella scommessa sul primo marcatore il croato è a 6,50.