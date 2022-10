La quarta giornata della fase a gironi di Europa League può essere decisiva per il cammino della Lazio. All'Olimpico arriva lo Sturm Graz: dopo lo 0-0 in Austria, i biancocelesti partono nettamente favoriti a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,50. Per Snai si prospetta una partita con tante reti: Over a 1,60 (Under a 2,20), Goal a 1,73 (No Goal a 2,00). A Ciro Immobile serve un gol per diventare da solo il miglior marcatore della Lazio in Europa: una rete da record del capitano vale 1,70. E la Lazio è in cima anche alla lavagna per il primo posto nel girone a 1,90, seguita dal Feyenoord a 2,50. Nell'antepost per la vittoria dell'Europa League, infine, due romane tra le prime cinque, in attesa delle squadre scenderanno dalla Champions: guida l'Arsenal a 5,00, seguito da Manchester United (7,00), Roma (15), Betis (18) e Lazio (20).