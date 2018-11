Ha battuto il Marsiglia e fatto fuori Rudi Garcia dall'Europa League. Con la vittoria di ieri sera all'Olimpico la Lazio ha messo le mani sulla qualificazione ai sedicesimi di finale e ora punta a riprendersi il primo posto nel Girone, ora occupato dall'Eintracht Francoforte, tre punti più su. La distanza, con due partite da giocare ancora, compreso lo scontro diretto all'ultimo turno, non è esagerata, ma gli analisti delle scommesse privilegiano i tedeschi, anche perché in caso di arrivo a pari punti con la Lazio avrebbero un vantaggio dallo scontro diretto dell'andata, vinto per 4-1. Dunque il loro primato è dato a 1,28, mentre quello della Lazio (che, se la situazione restasse così anche dopo il quinto turno, avrebbe bisogno di battere l'Eintracht almeno per 3-0 nell'ultima giornata) viaggia a 3,40.