Sfida importante e prestigiosa all’Olimpico tra Lazio e Marsiglia. In palio ci sono punti fondamentali per il gruppo E, di fronte la seconda in classifica, la Lazio con 3 punti, è la terza, il Marsiglia con 2. Sarri farà un turnover parziale: Immobile e Pedro dovrebbero essere confermati nel tridente offensivo, completato da Zaccagni. Sampaoli con Payet a supportare Milik nel 3-3-3-1. Non può sbagliare il Napoli, dopo 180’ ultimo con 1 punto. Di fronte il Legia Varsavia, capolista del gruppo che non sta attraversando un periodo felice in campionato col quart'ultimo posto (a solo due punti di margine dalla zona retrocessione) e il tecnico Michniewicz salvato per ora dall'esonero solo grazie ai risultati in Europa League.



Oggi, ore 18.45

Lazio-Marsiglia

Tv: Sky, Dazn



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.



Marsiglia (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Gonzalez, Luan Peres; P. Gueye, Kamara; Guendouzi; Under; Payet; de la Fuente; Milik





Oggi, ore 21

Napoli-Legia Varsavia

Tv: Sky, Dazn



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens.



Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Mladenović, Slisz, Kharatin, Martins, Johansson; Josuè, Emreli.