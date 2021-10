Ladi Mauriziotorna in campo dopo la contestata e sofferta vittoria in campionato contro l'Inter dell'ex Inzaghi, che l'ha rilanciata verso le prime posizioni della Serie A. In campo questo pomeriggioallo Stadio Olimpico di Roma, contro ildi Jorgeterzo in Ligue 1, nell'impegno valido per, molto combattuto. I biancocelesti sono secondi a quota 3, i francesi terzi a 2 dopo due pareggi: guida il, a 4, che affronta alle 21 a Mosca il fanalino di coda. Impegno fondamentale in ottica qualificazione alla fase finale per i capitolini, visto che da quest'anno il secondo posto vale solo lo spareggio con le terze dei gironi di Champions. Maurizio Sarri è pronto a effettuare un leggero turnover, mentre Sampaoli punta su Milik. ​Lazio e Marsiglia si sono affrontate 9 volte nella loro storia, per un totale di 6 vittorie dei capitolini, 1 pareggio e 2 successi transalpini.Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. SarriLopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, Lirola; Milik. All. Sampaoli​