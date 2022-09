La Lazio di Maurizio Sarri si riaffaccia sull'Europa League dopo il successo alla prima giornata contro il Feyenoord, all'Olimpico, e vola in Danimarca per la sfida al Midtjylland .Biancocelesti con il solito Ciro Immobile a guidare l'attacco, affiancato da Cancellieri e Felipe Anderson. Calcio d'inizio alle 18:45 (diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Go).



STATISTICHE - Sarà il primo incontro ufficiale tra i danesi e la Lazio. Il Midtjylland non ha mai battuto un'italiana in quattro tentativi (1 pareggio e 3 sconfitte). I biancocelesti si trovano ad affrontare una squadra danese per la prima volta dall'agosto 2001, quando hanno eliminato il Copenaghen dalle qualificazioni alla Champions League

Queste le probabili formazioni:



MIDTJYLLAND (4-3-3) - Lossl; Andersson, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas.



LAZIO (4-3-3) - Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri