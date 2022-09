Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland, in sala stampa è intervenuto insieme a mister Sarri, anche Matias Vecino. Queste le parole del centrocampista della Lazio:



CONTINUITA' - "La continuità è molto importante, anche dentro lo spogliatoio ne parliamo spesso. La rosa è profonda, ci sono calciatori esperti abituati a giocare ogni due giorni. Io ho bisogno di mettere minuti nelle gambe, ma non posso giocarle tutte. I carichi di lavoro comunque si faranno sentire più avanti, siamo solo all'inizio".



AMBIENTE - "C’è un grande entusiasmo che respiriamo soprattutto quando giochiamo in casa. Ma anche domani e domenica so che ci saranno molti tifosi Qui ho trovato un ambiente positivo. È stato semplice inserirmi in gruppo. Non conoscevo nessuno dei nuovi compagni, tranne Hysaj. Anche il mister e il suo staff mi hanno dato una grande mano. Il campionato per noi è fondamentale. In Italia però ci sono altri stili di gioco. In Europa invece ci sono più spazi. Ma dipende sempre dall’avversario. La Serie A deve rimanere una nostra priorità, ma dobbiamo fare bene anche in Europa League".