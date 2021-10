Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno di Europa League contro il Lokomotiv Mosca, la Lazio cerca il bis contro i francesi dell’Olympique Marsiglia. Sarri come sempre si affida alla vena realizzativa di Ciro Immobile, capocannoniere in Serie A ma ancora a zero reti europee. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, riporta Agipronews, il timbro in Europa del capitano laziale vale 1,70 volte la posta. Sale a 4,25 la prima rete con la maglia biancoceleste di Mattia Zaccagni, arrivato in estate dal Verona e ancora a secco in stagione anche a causa di alcuni problemi fisici. Tanti gli ex “italiani” nella formazione francese. Il pericolo numero uno per Strakosha e compagni si chiama Arkadiusz Milik, con un gol del polacco in quota a 3.50. Si gioca invece a 6 la rete di Cengiz Under, di ritorno allo Stadio Olimpico dopo la sua esperienza in giallorosso.