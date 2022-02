La Lazio a caccia degli ottavi di Europa League. La squadra di Sarri all'Olimpico contro il Porto (fischio di inizio alle ore 18.45) riparte dalla sconfitta per 2-1 della gara d'andata, che lascia ancora ampi margini di qualificazione. Per l'occasione torna a disposizione Ciro Immobile, mentre Acerbi potrebbe andare in panchina. Spazio dall'inizio per il neo acquisto Jovane Cabral.



PROBABILI FORMAZIONI



Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Cabral. All. Sarri



Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Pepé; Fabio Vieira, Toni Martinez. All.: Conceicao



Tv: Dazn, Sky