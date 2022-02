L'avventura di Mohamed Fares al Torino è iniziata nel modo peggiore per il terzino: dopo pochi allenamenti, senza avere neppure la possibilità di esordire, il numero 93 si è infortunato gravemente al ginocchio e la sua stagione è terminata.



Fares era arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, un'opzione che non verrà esercitata ma in estate i due club parleranno comunque della possibilità di rinnovare il prestito del giocatore.