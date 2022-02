Occasione da titolare per Jovane Cabral, che nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Porto potrebbe partire in campo dal primo minuto. Senza Pedro, Zaccagni, e con Immobile non al top, toccherà al portoghese guidare l'attacco della Lazio contro la squadra di Conceiçao, alla ricerca di una vittoria con almeno due reti di scarto che qualificherebbe i biancocelesti. Dopo la buona prova di Udine, Cabral spunta per la prima volta nelle scommesse sui marcatori, a 3,55, alla pari con Felipe Anderson e dietro Immobile, confermato prima scelta (a 2,00) nonostante gli acciacchi. Le quote sulla partita danno invece Sarri in vantaggio, con l'«1» a 2,27, il Porto a 3,00 e il pareggio a 3,50. Nelle scommesse sul passaggio del turno (che tengono conto anche di supplementari e rigori) la strada è però più in salita, visto che in questo caso sono avanti i biancoblù a 1,42, con la Lazio a 2,73. Tra gli ospiti l'uomo da tenere d'occhio è ancora Martinez, la cui firma sulla partita stavolta pagherebbe 3,25, mentre il brasiliano Pepê è a 3,55.