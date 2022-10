Dodici gol fatti e 0 subiti nelle ultime tre partite di Serie A, ma un solo punto conquistato nelle ultime due trasferte europee. La Lazio cerca la svolta anche in Europa League ospitando all’Olimpico lo Sturm Graz dopo lo 0-0 dell’andata in un girone che vede tutte le squadre appaiate a quota 4 punti. Secondo i betting analyst è l’occasione giusta per tornare al successo in coppa, offerto a 1,46 contro il 6,26 degli austriaci, con il segno «X» nel mezzo a 4,55. Al contrario dell’andata i bookie prevedono un match all’insegna del gol, con l’Over 2.5, a 1,65, nettamente favorito su un match con meno di tre gol proposto a 2,17. Ciro Immobile, dopo l’ingresso nella top-10 dei marcatori di tutti i tempi della Serie A, mette nel mirino un altro record: diventare il miglior realizzatore in Europa del club biancoceleste. Il primo centro nella competizione del capitano laziale vale 1,70 volte la posta, mentre sale a 5 volte la posta il gol di Emanuel Emegha, unico giocatore dello Sturm Graz andato a segno finora.