Leggermente più alto il coefficiente per il primato nel girone di Europa League della Lazio (che ieri ha battuto in casa i ciprioti dell’Apollon Limassol), data a 2,55. I biancocelesti dovranno vedersela da vicino con l’Olympique Marsiglia, ieri ko contro l’Eintracht Francoforte, ma comunque in lizza per il primato a 2,65. Quanto alle possibilità di alzare la coppa, ancora una volta il Milan si piazza meglio della Lazio: il trionfo rossonero è dato a 15,00 (la squadra di Gattuso è posizionata subito dietro le due grandi favorite, Chelsea e Arsenal, date rispettivamente a 6,00 e 8,00), i biancocelesti sono un po’ più giù, a 25,00.