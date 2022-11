Juve e Roma giocheranno gli spareggi per gli ottavi di Europa League il 16 e il 23 febbraio. All'andata, la squadra di Mourinho scenderà in campo in Austria contro il Salisburgo (ore 18:45), mentre i bianconeri di Allegri ospiteranno allo Stadium il Nantes (ore 21). Al ritorno, Juve imoegnata in Francia alle 18.45, Roma all'Olimpico alle 21.



ANDATA (16 febbraio):



Ore 18.45:



Barcellona - Manchester United



Shakhtar Donetsk - Rennes



Ajax - Union Berlin



Salisburgo - Roma



Ore 21



Juventus - Nantes



Sporting - Midtjylland



Bayer Leverkusen - Monaco



Siviglia - PSV Eindhoven



RITORNO (23 FEBBRAIO)



Ore 18.45



Nantes - Juve



Midtjylland - Sporting



Monaco - Bayer Leverkusen



PSV Eindhoven -Siviglia



Ore 21



Manchester United - Barcellona



Rennes- Shakhtar Donetsk



Union Berlin - Ajax



Roma - Salisburgo