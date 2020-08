Serata di Europa League per l'Inter, in campo questa sera a Dusseldorf per la sfida in gara secca contro il Bayer Leverkusen, valevole per i quarti di finale. Reduci dal 2-0 sul Getafe, Handanovic e compagni cercano il pass per la semifinale, ma devono prima superare l'ostacolo tedesco e il gioiello di casa Kai Havertz. Conte può contare sull'intera rosa a disposizione e si affida nuovamente alla Lu-La, coppia d'attacco di inizio stagione. In difesa confermato Godin inseme a De Vrj e Bastoni, mentre sulla destra si rivede D'Ambrosio. In caso di passaggio del turno, l'Inter affronterà la vincente di Shakhtar-Basilea, in campo domani alle 21.00. La semifinale è in programma per il 16 agosto alle ore 21.00.



IN TV - Inter-Bayer Leverkusen sarà trasmessa su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.



Probabili formazioni:



Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku



Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby.



ANCHE LO UNITED - Questa sera in campo anche il Manchester United di Solskjaer, che sfida il Copenaghen a Colonia. La vincente di questa sfida se la giocherà contro la vincente di Siviglia-Wolverhampton, in campo domani alle 21.00. Diretta su Sky Sport Football.



Probabili formazioni:



Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Matic; Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Martial



Copenaghen (4-2-3-1): Johnson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Mudrazija, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann