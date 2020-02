Dopo la grande vittoria dell'Atalanta in Champions contro il Valencia, stasera tocca a Inter e Roma tenere alta la bandiera italiana in Europa (League). L'Inter scende in campo a Razgrad contro i campioni di Bulgaria del Ludogorets. Senza i vari Handanovic, Bastoni, Sensi, Gagliardini ed Esposito, Conte schiera Eriksen titolare facendo partire dalla panchina De Vrij e Lukaku.

La Roma gioca in casa contro la squadra belga del Gent. Fonseca lancia dall'inizio Carles Perez, arrivato a gennaio dal Barcellona.



PROBABILI FORMAZIONI



Ludogorets-Inter (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport)

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terzier, Nedyalkov; Dyakov, Anicet; Jorginho, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).



Roma-Gent (ore 21 in diretta tv su Sky Sport e su Tv8 in chiaro)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

GENT (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastum, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezos, Odjidja-Ofoe; David, Depoitre. All. Thorup.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria).