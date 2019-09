Dopo l'agrodolce due-giorni di Champions, oggi tocca alle squadre della capitale tenere alta la bandiera italiana in Europa League. La Lazio lascia a riposo Immobile e Luis Alberto nella trasferta in Romania sul campo del Cluj. La Roma riceve all'Olimpico i turchi del Basaksehir, dove gioca Arda Turan. Fonseca dà spazio a Spinazzola e Diawara.



PROBABILI FORMAZIONI



Cluj-Lazio (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport Uno)

CLUJ (4-2-3-1): Arlauskis; Susic, Burca, Cestor, Camora; Djokovic, Bordeianu, Paun; Deac, Traoré, Omrani. All. Petrescu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Berisha, Jony; Caicedo, Correa. All. Inzaghi.

Arbitro: Stefanski (Polonia).



Roma-Basaksehir (ore 21, in diretta tv su Sky Sport Uno e TV8)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Kluivert, Zaniolo, Spinazzola; Dzeko. All. Fonseca.

BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Gaicara, Behic, Epureanu, Clichy; Tekdemir, Topal; Viscam, Aleksic, Arda Turan; Crivelli. All. Buruk.

Arbitro: Fernandez (Spagna).