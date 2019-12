Dopo la tre su quattro in Champions, stasera tocca a Lazio e Roma cercare di portare avanti l'Italia in Europa (League). I biancocelesti sono quasi condannati all'eliminazione: Inzaghi a Rennes fa partire dalla panchina Correa, così come l'ex milanista Niang dall'altra parte.

I giallorossi giocano in casa col Wolfsberg: Fonseca fa un po' di turnover facendo rifiatare Kolarov e Zaniolo oltre agli indisponibili Smalling, Pastore e Kluivert.



PROBABILI FORMAZIONI



Rennes-Lazio (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport e Tv8 in chiaro)

RENNES (4-4-2): Salin; Boey, Nyamsi, Gnagnon, Doumbia; Da Cunha, Lea Siliki, Grenier, Tait; Siebatcheu, Gboho. All. Stephan.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

Arbitro: Jovanovic (Serbia).



Roma-Wolfsberg (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

WOLFSBERG (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Lendl; Weissman, Niangbo. All. Sahli.

Arbitro: Pawson (Inghilterra).