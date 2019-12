Fischio finale delle gare della sesta giornata di Europa League. Si delineano, dunque, fasce e urne in vista del sorteggio di lunedì a Nyon. Due le italiane in corsa: la Roma, che ha passato il suo girone grazie al pari con il Wolfsberger, e l'Inter, uscita dalla Champions League dopo il ko con il Barcellona. Di seguito tutte le partecipanti ai sedicesimi e la suddivisione in fasce:



PRIMA FASCIA: Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Siviglia, Celtic, Espanyol, Malmo, Basilea, Lask, Arsenal, Porto, Gent, I. Basaksehir, Braga, Manchester United



SECONDA FASCIA: Shakhtar, Bruges, Olympiacos, Bayer Leverkusen, Apoel, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Roma, Wolverhampton, Az Alkmaar