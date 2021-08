Finalmente anche Napoli e Lazio conosceranno le loro avversarie. Con la fine dei preliminari, anche le ultime 10 squadre entrano a far parte del tabellone delle 32 partecipanti. Le due italiane sono in prima fascia, ma non mancano i pericoli dalla seconda (Leicester in primis), dalla terza (Marsiglia, West Ham, Real Sociedad e Betis Siviglia) e dalla quarta (Galatasaray). Scopriamo tutte le qualificate divise nelle quattro urne dei sorteggi in programma domani alle 12..



Prima fascia: Olympique Lyonnais (FRA), NAPOLI (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Dinamo Zagreb (CRO), LAZIO (ITA), Olympiacos (GRE), Monaco (FRA), Braga (POR)



Seconda fascia: Celtic (SCO), Eintracht Frankfurt (GER), Stella Rossa (SRB), Leicester City (ENG), Rangers (SCO), Lokomotiv Moskva (RUS), Genk (BEL), PSV Eindhoven (NED)



Terza fascia: Olympique de Marseille (FRA), Ludogorets (BUL), West Ham (ENG), Real Sociedad (ESP), Real Betis (ESP), Fenerbahce (TUR), Spartak Moskva (RUS), Sparta Praha (CZE)



Quarta fascia: Rapid Vienna (AUT), Galatasaray (TUR), Legia Varsavia (POL), Midtjylland (DEN), Ferencváros (HUN), Royal Antwerp, Brøndby (DEN), Sturm Graz (AUT)