Grande attesa per le gare che attendono l’Inter e il Napoli, impegnate nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Saranno prima i nerazzurri di Spalletti a scendere in campo. A Francoforte, l’Inter (a 3,25 su Better) affronterà il temibile Eintracht (a 2,20). I tedeschi erano nel girone della Lazio che hanno sconfitto sia nell’andata che nel ritorno, inoltre sono arrivati agli ottavi avendo eliminato ai sedicesimi lo Shakhtar Donetsk. Alle 21 il favorito Napoli (a 1,55) ospiterà il Salisburgo (a 6,00): gli austriaci hanno guidato il proprio girone davanti al Celtic, Lipsia e Rosenborg e ai sedicesimi hanno eliminato i belgi del Brugge. Italiane avanti in lavagna Better anche per il passaggio del turno: l’Inter è quotata a 1,47 e l’Eintracht è a 2,50 mentre il Napoli è a 1,40 e il Salisburgo è a 2,70.