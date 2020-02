Secondo le quote dell’Europa League, Roma-Gent è una gara che dovrebbe risolversi a vantaggio dei pardoni di casa. Il segno 1 è infatti quotato a 1.45, mentre per il pareggio si sale a 4.33, arrivando al 6.50 per la vittoria del Gent. Considerata la condizione psicofisica dei padroni di casa, e il buon momento che sta attraversando il Gent, la quota è di 1,80 sull’eventualità che entrambe le squadre trovino la via del gol durante il match. L'Over 3,5 a 2.50 è senza dubbio una quota da tenere in considerazione.