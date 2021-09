Non ha mai vinto una trasferta in Inghilterra e di fronte avrà l'avversario più temibile della prima fase. Il Napoli parte però a testa altissima nelle previsioni dei bookmaker sul debutto in Europa League contro il Leicester. Per la sfida di domani al King Power Stadium le quote sono in bilico, dove Rodgers e i suoi partono sì avanti (a 2,35), ma solo con un piccolo vantaggio su Spalletti (2,93) e con il pareggio che incombe a 3,40. Equilibrate anche le scelte degli scommettitori, con il 40% delle preferenze sulle Foxes e con gli azzurri a inseguire con il 32%. Una piccola rivincita, intanto, arriva dalle scommesse sul primo posto nel gruppo C, dove gli azzurri sono la prima scelta degli analisti, a 2,05. Il Leicester in questo caso segue a 2,30, mentre sono lontane Spartak Mosca e Legia Varsavia, rispettivamente a 8,00 e 15,00. Il testa a testa tra partenopei e inglesi prosegue anche sul tabellone della squadra che vincerà il torneo: qui, in attesa dell'arrivo delle squadre di Champions, entrambe si giocano 12,00 davanti a West Ham (15,00) e Lazio (18,00).