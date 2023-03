Torna in campo l'Europa League per il ritorno degli ottavi di finale. Si parte alle 18.45, con altri tre incontri oltre a Friburgo-Juventus: il Manchester United fa visita al Betis forte del 4-1 dell'andata in Inghilterra, parte in vantaggio anche il Siviglia che in casa del Fenerbahce prova a difendere il 2-0 dell'andata in Andalusia. Equilibrio invece tra Feyenoord e Shakhtar Donetsk dopo l'1-1 del primo round.



Alle 21, oltre a Real Sociedad-Roma, i fari sono puntati su Londra: l'Arsenal ospita lo Sporting dopo il 2-2 maturato a Lisbona. Equilibrio anche tra Union SG e Union Berlino, che ripartono dal pirotecnico 3-3 dell'andata in Germania. Chiude il programma il Bayer Leverkusen: le Aspirine hanno vinto 2-0 il primo match e vanno sul campo del Ferencvaros per blindare il passaggio del turno.