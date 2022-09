Oltre a Roma e Lazio sono altre 14 le partite in programma oggi per l'esordio stagionale dei gironi di Europa League.



Alle 18.45 occhio ad Arsenal, PSV e Beits Sigliva, fra le favorite della vigilia che affronteranno rispettivamente Zurigo in trasferta, Bodo/Glimt in casa e Hjk sempre fuori casa.



Alle 21 fari puntati sul big match Manchester United-Real Sociedad, ma anche a Stella Rossa-Monaco, e al Friburgo impegnato col Qarabag.