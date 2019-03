Non solo Champions League: dopo i match della massima competizione europea andati in scena tra martedì e mercoledì, è in programma oggi infatti con otto partite l'andata degli ottavi di finale di Europa League, divisi in cinque gare alle 18.55 e tre alle 21.



Alle 18.55, oltre all'Inter impegnata sull'ostico campo dell'Eintracht Francoforte, spicca l'impegno dell'Arsenal di Emery, una delle favorite del torneo, che fa visita alla sorpresa Rennes a Roazhon Park, in una partita speciale per Petr Cech, grande ex della sfida; in campo anche il Benfica, nuova capolista della Primeira Liga, ospite dell'altra sorpresa Dinamo Zagabria in cui milita il gioiellino spagnolo Dani Olmo, seguito dal Milan come il portoghese Joao Felix. Il Siviglia di Andrè Silva, che nei sedicesimi di finale ha eliminato la Lazio, riceve al Sanchez Pizjuan i cechi dello Slavia Praga, mentre combattuta si preannuncia la sfida dello Stadio di San Pietroburgo tra lo Zenit e il Villarreal di Carlos Bacca.



Alle 21, oltre al Napoli che ospita il coriaceo Salisburgo, tocca al Chelsea di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain, altra grande favorita del torneo, che riceve a Stamford Bridge l'insidiosa Dinamo Kiev. Chiude il match del Mestalla di Valencia tra i Murcielagos di Marcelino e la rivelazione russa del Krasnodar.