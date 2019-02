Non solo Champions: dopo il match di mercoledì tra Siviglia e Lazio, termina oggi infatti con quindici partite il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ripartito con otto gare alle 18.55 e sette alle 21.



Alle 18.55, oltre al Napoli che riceve forte del 2-0 dell'andata lo Zurigo al San Paolo, spiccano l'impegno dell'Arsenal, che deve ribaltare all'Emirates Stadium la sconfitta per 1-0 patita in Bielorussia contro il BATE Borisov e sarà privo dello squalificato Lacazette, il combattuto ritorno tra Eintracht Francoforte e Shakthar Donetsk, dopo il 2-2 dell'andata in terra ucraina, e il difficile compito dello Zenit, che riceve il Fenerbahce dopo la sconfitta per 1-0 di Istanbul. In campo anche la Dinamo Zagabria e il Salisburgo, che devono ribaltare in casa la sconfitta per 2-1 patita in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen e in Belgio contro il Bruges. Chiudono il Valencia, che riceve il Celtic Glasgow forte del 2-0 ottenuto in Scozia, e il pericolante Villarreal di Bacca e Bonera. che deve difendere il casa l'1-0 ottenuto a Lisbona contro lo Sporting.



Alle 21 altri sette match: oltre all'Inter, che riceve a San Siro il Rapid Vienna dopo l'1-0 ottenuto in terra austriaca, in campo il disastrato Chelsea di Maurizio Sarri, che dopo l'eliminazione in FA Cup deve difendere la panchina e il 2-1 ottenuto in Svezia contro il Malmo nella difficile cornice di Stamford Bridge, il Benfica, che al Da Luz parte dal 2-1 ottenuto in Turchia contro il Galatasaray e il Betis, che riparte in casa del pirotecnico 3-3 ottenuto a Rennes contro i rossoneri. La Dinamo Kiev riceve l'Olympiacos dopo il 2-2 del Pireo, mentre Genk-Slavia Praga e Leverkusen-Krasnodar ripartono dallo 0-0 dell'andata.