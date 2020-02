Non solo Ludogorets-Inter e Roma-Gent: il giovedì di Europa League offre altre quattordici partite, valevoli per l'andata dei sedicesimi di finale.



ALLE 18.55 - Si parte alle 18.55, con il Siviglia di Suso - in campo dal 1' - di scena sul campo del Cluj. Il Manchester United di Solskjaer è ospite del Brugge, mentre l'Eintracht Francoforte, che schiera dall'inizio André Silva, riceve il Salisburgo. Il Getafe, grande sorpresa in Liga, ospita l'Ajax. L'Istanbul Başakşehir, che nel girone è arrivato davanti alla Roma, va a Lisbona per sfidare lo Sporting. Chiudono il programma delle 18.55 Copenhagen-Celtic e Shakhtar-Benfica.



ALLE 21.00 - Alle 21.00, invece, il resto del programma. Il match-clou è al Karaiskakis di Atene, dove l'Olympiacos ospita l'Arsenal. Il Bayer Leverkusen, eliminato dalla Juve in Champions League, riceve il Porto, mentre il Wolverhampton sfida l'Espanyol. I Rangers di Steven Gerrard ospitano il Braga, il Malmo va in Germania per sfidare il Wolfsburg. Chiudono il programma serale AZ Almaar-Lask e Apoel-Basilea.